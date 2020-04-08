سلطات روسيا: تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية تسجيل 1175 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8672. وكانت السلطات الصحية الروسية، توقعت الوصول إلى ذروة وباء فيروس كورونا فى البلاد خلال فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوميا. وأوضحت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية ​الفدرالية​ الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفافي قد أوضحت انه في حال مواصلتنا التصرف بمثل هذه الدرجة من العقلانية، الأمر الذي يخص كل السكان، بدءا من ​الأطفال​ ووصولا إلى المسنين، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحص والتشخيص سنصل إلى ذروة الاصابات خلال اسبوعين".

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