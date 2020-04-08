ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في المانيا إلى 103228 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​ألمانيا​ أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 103228 حالة. وبذلك يرتفع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضا في الإصابات ​الجديدة​. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861. وكان رئيس معهد كوخ لوثر فيلير قد قال: "لا يمكن توقع الاسترخاء بعد فالتقلبات ممكنة دائمًا". وحذر فيلير من انه يمكن توقع زيادة أخرى في الوفيات.

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