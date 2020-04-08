البنك المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو لمواجهة أزمة كورونا

أعلن ​البنك المركزي​ الأوروبي ان "منطقة ​اليورو​ بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​". وفي السياق، حذرت المفوضية الأوروبية من انكماش اقتصادي في دول الاتحاد قد يصل إلى 10 في المئة.

يذكر أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أكّد أنّ "مكافحة الفيروس ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كلّ جهودنا"، لافتًا إلى أنّ "أزمة تفشّي "​كورونا​" ستغرق ​فرنسا​ بانكماش اقتصادي في عام 2020".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الحكومة الّتي ستقدّم خلال ساعات مشروع قانون مساعدات دعم إضافيّة، ستبني خطواتها على توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي"، مبيّنًا أنّ "هذا الرقم أوّلي". وشدّد على أنّ "مكافحة الفيروس هي إذًا حرب اقتصاديّة وماليّة".