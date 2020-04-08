روحاني طالب صندوق النقد الدولي بمنح طهران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، صندوق النقد الدولي بمنح طهران قرضا طلبته بقيمة 5 مليارات دولار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال: "نحن عضو في صندوق النقد الدولي، يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض". كما انتقد روحاني العقوبات الأميركية على إيران ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".
وكان روحاني قد أشار إلى نجاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع التباعد الاجتماعي من أجل مكافحة كورونا، قائلاً: "سوف نمضي في الخطوة الثالثة، وهي التباعد الاجتماعي الذكي، ويجب أن نقوم بإعداد وصياغة الإحداثيات الخاصة بهذه المرحلة".
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