روحاني طالب صندوق النقد الدولي بمنح طهران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

طالب الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​صندوق النقد الدولي​ بمنح ​طهران​ قرضا طلبته بقيمة 5 مليارات ​دولار​ في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي اجتماع ل​مجلس الوزراء​، قال: "نحن عضو في صندوق النقد الدولي، يجب ألا يكون هناك تمييز في منح ​القروض​". كما انتقد روحاني ​العقوبات الأميركية​ على إيران ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".

وكان روحاني قد أشار إلى نجاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع التباعد الاجتماعي من أجل مكافحة كورونا، قائلاً: "سوف نمضي في الخطوة الثالثة، وهي التباعد الاجتماعي الذكي، ويجب أن نقوم بإعداد وصياغة الإحداثيات الخاصة بهذه المرحلة".