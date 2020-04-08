الصحة البريطانية: بوريس جونسون في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة

أعلن مسؤول ب​وزارة الصحة​ البريطانية إن رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة جراء إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد. وكان جونسون قد نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى. وقال: "بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع”.

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