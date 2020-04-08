مرتضى أطلق لائحة أسعار المنتجات الزراعية: الإلتزام واجب وسنأخذ أقصى الإجراءات لمنع الإستغلال

أطلق وزير ​الزراعة​ عباس مرتضى في مؤتمر صحافي لائحة أسعار المنتجات الزراعية التي ستحددها الوزراة، لافتا الى "أننا حضرنا مشروع تحديد الأسعار، وفي هذا السياق البعض يتكلم عن الصلاحيات، لكن نحن في ​الحكومة​ من خلال التعاضد والتعاون الدائم بين كافة الوزرات نطلق مشاريع فيما بيينا ومع الادارات العامة ل​تحقيق​ الهدف المرجو من حماية المواطن"، مشيرا الى أنه "لا يمكن تمرير الموضوع دون ذكر المواد المستوردة ومعظمها ​مواد غذائية​، في القطاع الغذائي لم يتم تحديد سعر الصرف فأصبح هناك غلاء في الأسعاروما كان يباع بـ1500 ليرة أصبح يباع بـ3 ألاف ليرة".

وأوضح مرتضى "أننا اليوم نطلق لائحة توجيهية بالأسعار لكل المستهلكين عبر موقع الوزراة الإلكتروني، لتحديد سعر المبيع للمواد أو المنتجات في الأسواق بسعر موحد على كافة الأراضي. وهذه اللائحة ستصدر كل يوم أربعاء وبمواكبة فريق عمل سيتم تعديل الأسعار"، مشددا على أن "الإلتزام واجب وسنأخذ أقصى الإجراءات وهذا الموضوع سيكون الحدث ممنوع على أي تاجر أن يستغل المواطنين وسنسطر المحاضر وندعو القضاء لأخذ الاجراءت السريعة حتى يعرف كل تاجر ومستورد أن هناك رقابة".

وأشار الى "أننا في ​وزارة​ الزراعة وإنطلاقا من نقطة طوارئ الأمن الغذائي، الخطة التي أطلقناها عملنا عليها كل يوم بيومه. قد تكون الظروف صعبة في الأشهر المقبلة، لكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة حسان دياب والحكومة عامة وسيكون لدينا اجتماع اليوم لعرض الموضوع"، مضيفا: "نعرف أن وضع الزراعة دقيق وأنا سبق أن طلبت من الناس أن يتوجهوا الى الزراعة لتأمين القدرة الممكنة من الإنتاج الزراعي، ونحن سنطلق ​فيديو​ إرشادي عبر وسائل التواصل وموقع الوزارة حتى كل مواطن يتعلم الزراعة وحتى المزارع تعلم تحسين الإنتاج ويكون لديه أصناف بجودة عالية".

وأعلن "أننا أعددنا لائحة بالمواد الغذائية التي يجب تأمينها وسلمناها الى الحكومة"، لافتا الى "أننا لسنا من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي غذائي لذلك ننسق خطة مع دياب والحكومة ومن خلال هذا الموضوع سنعمل على تأمين الغذاء لأشهر بل لعام الى الأمام وسنبدأ كوزراة بالإمكانيات المتاحة من الأسبوع المقبل توزيع مادة "الجنزارة وذبابة الفاكهة" على المزارعين الصغار والمتوسطين".