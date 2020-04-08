أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه "نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً كاذباً عن أن شركة لازار للاستشارات المالية اقترحت على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين".
وأكد المكتب أنّ هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهو من نسج الخيال، ويوحي بوجود نوايا خبيثة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحكومة نفت أن شركة "لازار" اقترحت عليها مصادرة الودائع المصرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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