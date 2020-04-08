رئاسة الحكومة نفت أن شركة "لازار" اقترحت عليها مصادرة الودائع المصرفية

أعلن المكتب الاعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​ في بيان أنه "نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً كاذباً عن أن شركة لازار للاستشارات المالية اقترحت على ​الحكومة​ مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين".

وأكد المكتب أنّ هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهو من نسج ​الخيال​، ويوحي بوجود نوايا خبيثة.