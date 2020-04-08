شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. 101 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب والملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمي "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة حوالى 466 مليار جنيها، منها 101 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية. وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة في قطاع الشباب والرياضة في ضوء التقرير الحكومي الذى حصل الخليج 365 على نسخه منه: - 9 عدد مراكز الشباب المطورة بالقري الأكثر احتياجاً -311 عدد مراكز الشباب المطورة (ملاعب خماسية وقانونية ومتعددة – مراكز شباب – مباني خدمات) Advertisements - 25 عدد الملاعب المفتوحة التي تم إنشائها. - 5 عدد الملاعب المفتوحة التي تم تطويرها. - 0.5 مليون جنيه عدد المستفيدين من برامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتأهيل لسوق العمل. يأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.

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