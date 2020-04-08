الخارجية الأمريكية تشكر "مصر للطيران" على تنظيم رحلات جوية لإعادة الأمريكيين لوطنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ.ش.أ):

قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو وجه الشكر لوزير الخارجية سامح شكري ولشركة "مصر للطيران" على تنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.

وأشارت أورتاجوس ، في سياق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذا جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بومبيو وشكري واستعرضا خلاله عددا من القضايا الإقليمية وشددا على أهمية التعاون في مواجهة فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".

كان وزير الخارجية سامح شكري قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

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