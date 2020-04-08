محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 71 حالة.
كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9404 حالات.
وأوضحت أن 147 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وُصفت أعراض 8186 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 801 بصورة كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل: ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 71 والإصابات تتجاوز الـ9400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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