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وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على الأدوات المالية لمواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):
فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس المستجد (كوفيد-19).

أعلن ذلك ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد محادثات استمرت طوال الليل، وحتى صباح اليوم الأربعاء.

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