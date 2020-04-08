الصين: رفع قيود السفر عن "ووهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 59 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3335 وفاة و81981 إصابة حتى نهاية يوم أمس، فيما رفعت مدينة "ووهان" (الأكثر تضررا بفيروس كورونا) قيود السفر المفروضة عليها منذ نحو شهرين.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالتي الوفاة تم تسجيل إحداهما في (شنجهاي) والأخرى في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع حالتين في مقاطعة (شاندونج) وحالة ثالثة في مقاطعة (قوانغدونغ) فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة 1042 حالة خرج منها 328 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنه تم أمس الإبلاغ عن 12 حالة جديدة مشتبه فيها بينها 11 حالة وافدة من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة (قوانغدونغ) فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 77279 شخصا، وانخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 22 ليبلغ 189 حالة، كما أن 13334 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن 137 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 102 حالة وافدة، مشيرة إلى أن 1095 مريضا مصابين بكوفيد-19 بدون أعراض ما زالوا تحت الملاحظة الطبية بينهم 358 وافدون من الخارج.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 935 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة و44 حالة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و376 حالة في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 236 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و61 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جهتها، رفعت مدينة (ووهان) بمقاطعة "هوبي" وسط الصين (الأكثر تضررا بسبب الفيروس) اليوم القيود المفروضة على السفر إلى خارج المدينة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 يناير الماضي حينما تم فرض قيود غير مسبوقة على حركة المرور بما في ذلك تعليق وسائل النقل العام في المدينة وجميع الرحلات والقطارات المتجهة إلى الخارج، في محاولة لاحتواء الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت سلطات المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون شخص، أنها رفعت القيود المفروضة على السفر المغادر للمدينة وألغت نقاط السيطرة على المرور، واستأنفت تشغيل السكك الحديدية والمطارات والممرات المائية والطرق السريعة وخدمات الحافلات بطريقة منتظمة.. ويحتاج الجمهور إلى تسجيل المرور بالاسم الحقيقي لركوب وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة في "ووهان"، ويتعين على الركاب ارتداء الكمامات ومسح الرموز الصحية عند ركوب المركبات لتقليل مخاطر العدوى.

وحثت سلطات مدينة (ووهان) سكانها على عدم مغادرة أحيائهم السكنية ومدينتهم والمقاطعة ما لم يكن ذلك ضروريا، موضحة أن رفع القيود المفروضة على السفر لا يعني رفع إجراءات الوقاية والسيطرة.

وطالبت السلطات المجتمعات السكنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات الصارمة للوقاية، والسكان الذين يعبرون مداخل المجتمعات بفحص درجة حرارة الجسم وارتداء الكمامات، فيما طالبت مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والحدائق والمستشفيات السيطرة على عدد الزائرين بشكل صارم وفحص درجة حرارة الجسم لتجنب العدوى العابرة، بينما ستواصل جميع المدارس في مقاطعة "هوبي" تأجيل فتحها حتى إشعار آخر.