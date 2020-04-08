الكويت تسجل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا

سجّلت الكويت 6 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 111 حالة. وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم : "إن حالات الشفاء الست تعود إلى مواطنين كويتيين"، مضيفاً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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