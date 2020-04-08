كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا

أصرت كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الكورية الشمالية في تقريرها الأسبوعي الذي قدمته إلى منظمة الصحة العالمية، إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها، حسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

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