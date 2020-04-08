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ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا

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قال مستشفى في ليما عاصمة بيرو، إن امرأتين مصابتين بفيروس المستجد وضعتا طفلين وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.

وأضاف مستشفى ريباجلياتي، أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات.
وقال الطبيب كارلوس ألبريتك "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".

وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.

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