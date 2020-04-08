ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 2785

قالت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

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