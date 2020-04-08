هل تعيد اختبارات الأجسام المضادة دورة العمل؟

عبد الله أبوضيف، أحمد القاضي (القاهرة)

يبحث عدد من دول أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا وبريطانيا وألمانيا إمكانية إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس «كوفيد - 19» لأعداد كبيرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أمل أن يسمح ذلك بعودتهم للعمل، واستئناف جزء من النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي واصلت فيه منظمة الصحة العالمية تحذيرها من تخفيف الإجراءات الوقائية مبكراً.

يعتقد الكثير من الباحثين، أن اختبار الأجسام المضادة، يمكن أن يمنح شهادة المناعة من فيروس كورونا، ويصبح بالإمكان العودة إلى العمل مرة أخرى.

وبحسب أكثر من جهة علمية، فإن الفرد يحصل على شهادة المناعة بعد إجراء الاختبار الذي عرف باختبار الأجسام المضادة، ويتم إجراؤه بعد فحص عينة دم من الشخص للوصول إذا ما كان في جسده جسم مضاد إيجابي ضد فيروس «كورونا الجديد»، الأمر الذي يعني أن الفيروس دخل الجسم وقاومه وكون مناعة ضده، وبهذا يعتبر هذا الشخص حاملاً للأجسام المضادة التي تحميه، ويمكنه معاودة نشاطه اليومي بشكل طبيعي.

وأعلنت ألمانيا أنها ستبدأ في إجراء اختبار الأجسام المضادة على 100 ألف ألماني، للتعرف على المصابين الذين أصبحوا حالات آمنة يمكنها العودة للحياة مرة أخرى،

ومن المرشحين لعودة المرض لديهم مرة أخرى، وستبدأ الاختبارات في غضون أيام قليلة وتستمر لأسابيع عدة، ضمن تجربة جماعية يتبناها العالم حالياً، وستخرج الشهادات ويتم تسليمها لأولئك المقاومين للفيروس لبدء الاستعداد لعودة العمل في ألمانيا.

وكانت ألمانيا تقوم بإجراء 100 ألف اختبار PCR يومياً للتعرف على الأشخاص حاملي الفيروس، وحالياً ستضيف عليهم اختبار الأجسام المضادة، ويتم أخذ عينة دم عن طريق وخزة الإصبع.

بالتوازي، أعلنت إيطاليا أيضاً اعتزامها بدء إجراء اختبارات الأجسام المضادة لأعداد كبيرة من العاملين في القطاعات المختلفة على آمل عودتهم للنشاط الاقتصادي في الدولة الأوروبية التي كانت الأكثر تضرراً من انتشار الوباء.

وتستعد بريطانيا لإجراء الاختبار نفسه ومن خلاله سيتم إبلاغ الحكومة بمواعيد عودة المدارس والجامعات والمصالح العامة للعمل مرة أخرى، واعتبرت المملكة المتحدة أن هذه الاختبارات هي السبيل الوحيد لمحاربة فيروس كورونا حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في إجراء اختبارات الأجسام المضادة للوقوف على الحالات التي جرى شفاؤها من الفيروس من تلقاء نفسها بوساطة الأجسام التي كونها الجسم ونجحت في حمايته من الجراثيم والفيروسات المستجدة.

وفي السياق ذاته، نجح علماء صينيون في حجز بعض الأجسام المضادة من أجساد المرضى الذين تم شفاؤهم من الفيروس، وبدأت الصين في هذه الاختبارات منذ يناير الماضي، وتعتبر أن استخلاص مصلٍ من هذه الأجسام المضادة القوية التي تحمي خلايا الجسم من الوقوع فريسة للفيروس ستكون فعالة بشكل أكبر من كل أساليب الحجر المنزلي، وحالياً يجري العمل في الصين على 4 نماذج من الأجسام المضادة، وأثبتت بالفعل اثنتان منهما فعاليتهما وسيتم استخراج العلاج منهما عما قريب.

وتقول الدكتورة أسماء النمر، اختصاصية الصدرية والدرن، إن هناك إشارات واضحة في عديد من الدراسات البحثية التي أشارت إلى أن أشخاصاً أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في مطلع عام 2020، دون الشعور بأعراض الإصابة نظراً لعدم وجود حالة الزخم الإعلامي الموجودة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هناك دراسات أكدت ظهور حالات إيجابية على مستوى تحليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا، فيما تظهر تحليلات الـ PCR سلبية في الوقت نفسه.

في السياق نفسه، أشار الدكتور علي زكي، أستاذ المايكروبايولجي في جامعة عين شمس، إلى أن الأجسام المضادة إشارة واضحة لإصابة الشخص بفيروس كورونا، خاصة أنه لا يمكن أن يكون تحليل الأجسام المضادة إيجابياً، فيما تظهر نتيجة الـ PCR سلبية، إلا لشخص مر عليه الفيروس بالفعل في أوقات سابقة، فيما لم يتأكد من ذلك في الوقت المصاب فيها، مشيراً إلى أن أغلب النتائج تشير في الوقت الراهن لإصابة عدد كبير من المواطنين في بداية العام الحالي.