أخبار سارة للحوامل: لا توجد أدلة لانتقال عدوى كورونا من الأم لطفلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت دراسة حديثة، أنه حتى الآن لا يوجد أدلة تدعم فرضية انتقال عدوى كورونا من الأم إلى الطفل، مبرهنة ذلك مستشفى في ليما عاصمة بيرو، التي أعلنت عن فحوصات لرضيعين أنجبتها أمهما المصابتين بكورونا، أمس الثلاثاء، وتبين من خلالها أنه لم تنتقل العدوى إليهما.

وأضاف مستشفى ريباغلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 آذار/ مارس كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات

وقال الطبيب كارلوس ألبريتك إن "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين"، وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.

وتخوف الصينيون في أوائل شباط/ فبراير من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين، وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض،

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نشرت دورية لانسيت في منتصف شباط/ فبراير دراسة شملت 9 نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا، وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد "أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى كوفيد-19 من الأم إلى الطفل".

وأوضح ألبريتك إن الأطباء سيؤيدون بقاء المرأتين مع رضيعيهما، وأضاف "هذا وباء عالمي جديد وليست لدينا خبرة به. لدى الصين وإيطاليا بعض المنشورات التي تتضمن توصيات للرضاعة الطبيعية. وانتقال العدوى عن طريق لبن الأم لم يتأكد".

وأشار ألبريتك إلى أنه في حال كانت الأم تعاني من أعراض شديدة للمرض فإن الوضع سيختلف وقال "في هذه الحالة ينبغي الفصل بين الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم".

وسجلت بيرو 2954 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و107 وفيات حتى الآن وأعلنت تعافي 1301 شخص.