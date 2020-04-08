بسبب كورونا: الدوري الإنجليزي يواجه خسائر فادحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، إلى الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها الدوري، في حال إلغاء الموسم الحالي.

وتأتي تحذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه بريطانيا بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماسترز قوله "نواجه خسائر بمليار جنيه إسترليني على الأقل إذا فشلنا في استكمال موسم 2019-2020".

وأضاف "خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت خطورة الجائحة في المستقبل".

وتأتي تصريحات ماسترز مكملة لما قاله رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي حذر من انهيار الأندية، بسبب التحديات الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا الراهنة، التي وصفها بأنها "تفوق الخيال".