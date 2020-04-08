شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في منطقة "اليسبيل" بجبهة قانية. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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