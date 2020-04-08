‏ترامب: سنجمد مساهمتنا المالية لمنظمة الصحة العالمية

الأربعاء 8 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تجميد المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.



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يشار إلى أن هذا القرار جاء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، هاجم من خلالها منظمة الصحة العالمية.

وكان قد قال ترامب إن توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إغلاق الولايات المتحدة الحدود مع الصين فيما يخص فيروس كورونا المستجد، كانت "خاطئة".