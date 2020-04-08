عاجل.. قوات الجيش تسيطر على التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالجوف

الأربعاء 8 أبريل 2020

أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت، فجر اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، من السيطرة على كافة التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالمحافظة.

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وأضافت المصادر إن المعسكر اللبنات، القريب من مأرب، بات شبه مؤمن من قوات الجيش.

وكانت المليشيا قد سيطرت على المعسكر مطلع الشهر الجاري