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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الجيش تسيطر على التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالجوف والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت، فجر اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، من السيطرة على كافة التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالمحافظة.
وأضافت المصادر إن المعسكر اللبنات، القريب من مأرب، بات شبه مؤمن من قوات الجيش.
وكانت المليشيا قد سيطرت على المعسكر مطلع الشهر الجاري
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