شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن جراء قصف حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 أصيب مواطن جراء قصفت مليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن - بالأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية على مدينة حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منها سلاح معدل البيكا والدوشكا صوب الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز المدينة. Advertisements وأكدت المصادر إن المواطن "نعمان الشرعبي" اصيب بطلق ناري حوثي أطلقتها المليشيات من اماكن سيطرتها في أطراف المدينة مسببه حالة من الذعر والخوف في المدنيين. وتواصل المليشيات الحوثية مسلسل خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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