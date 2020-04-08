صحيفة توضح أهمية تعاون كل المقيمين على أرض الإمارات مع إجراءات كورونا

الأربعاء 8 أبريل 2020

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها " عيون لا تنام، وعقول تبتكر، وإجراءات تتواصل؛ وعمل لا ينقطع؛ ومتابعة حثيثة من أجل مواجهة وباء لا يرحم، كي نحاصره، وننتصر عليه " .



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء ، أن الاجتماعات تتوالى، والقرارات تتخذ من أجل حماية المجتمع، وتأمين كل متطلبات الحياة، والراحة، والأمان، لكل المقيمين على أرض الإمارات؛ انطلاقا من مسؤولية مشتركة لعبور هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة".

ولفتت إلى أن أحدث الإجراءات التي اتخذت كانت خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أكد سموه أن « دولة الإمارات تتحرك كفريق واحد، وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم».

ودولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها، ومشاريعها الوطنية، وفق ما تم التخطيط له، حيث يستمر العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكان الدولة، ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية؛ ذات القيمة المضافة في مختلف المجالات.

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ونوهت الصحيفة إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تتمحور حول تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات، والتوجيه بدعم القطاع الصحي، تعزيزا للصمود في مواجهة آفة «كورونا»، وتسهيلا لحياة المواطنين، والمقيمين، كي نتمكن سويا من عبور هذه المرحلة، ولا شك في أن ذلك يتحقق بفعل الدور الإيجابي المتميز الذي تلعبه الحكومة في المتابعة، والمبادرة.

وقالت " القيمون على شؤون الوطن يتابعون، ويرصدون، ويعملون ليل نهار، كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إننا «لا نعرف التوقف، ولا نحب الراحة.. كل يوم نتعلم أشياء جديدة.. نحسن من خدماتنا، ونطور إدارتنا لخدمة المواطنين»، «العطاء مستمر في منازلنا، وفي مؤسساتنا، وفي كل بقعة من هذه الأرض؛ ولو احتجنا لتغيير العمل الحكومي سنفعل ذلك من دون تردد»، في تأكيد صريح من سموه بأن هناك مرونة في العمل الحكومي وفقا للمستجدات، ومتطلبات كل مرحلة.

وتابعت لا جمود في العمل، والحياة سوف تستمر، والإجراءات تتخذ وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة؛ وذلك يتطلب تضافر الجهود، والتعاون بين الجميع، والعمل كأسرة واحدة، وهذا شرط من شروط النجاح، والانتصار على أية تحديات ممكنة، خصوصا في هذا الوقت العصيب.

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " إن تعاون كل المقيمين على أرض الإمارات مع الإجراءات المتخذة، ولزوم المنازل؛ والتقيد بما يصدر من تعليمات عن جانب الجهات المختصة، على الصعد الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، هو التحدي الأكبر الذي علينا إنجازه، وهو أننا نكسب المعركة يوما بعد يوم ضد هذا الوباء الخبيث .. من أجلنا جميعا يجب أن نتعاون معا .. كي ننتصر معا " .