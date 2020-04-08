هونج كونج تمدد حظر التجمعات لاحتواء كورونا

الأربعاء 8 أبريل 2020

قررت حكومة هونج كونج تمديد حظر التجمعات لأكثر من 4 أشخاص حتى 23 أبريل/نيسان الجاري، ضمن إجراءاتها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيان رسمي، أن الحكومة ستمدد كذلك إغلاق الحانات وصالات الألعاب الرياضية وستطالب المطاعم بالعمل بنصف طاقتها وتوفير مسافات بين الطاولات.

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وبدءا من اليوم الأربعاء، سيتم إجراء تحاليل لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد في مطار هونج كونج الدولي للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وقررت الحكومة إغلاق المدارس حتى نهاية مايو/أيار المقبل على أقل تقدير، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر لم تكشف عنها.