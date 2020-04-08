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هونج كونج تمدد حظر التجمعات لاحتواء كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 8 أبريل 2020

قررت حكومة هونج كونج تمديد حظر التجمعات لأكثر من 4 أشخاص حتى 23 أبريل/نيسان الجاري، ضمن إجراءاتها للسيطرة على .

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيان رسمي، أن الحكومة ستمدد كذلك إغلاق الحانات وصالات الألعاب وستطالب المطاعم بالعمل بنصف طاقتها وتوفير مسافات بين الطاولات.

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وبدءا من اليوم الأربعاء، سيتم إجراء تحاليل لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد في مطار هونج كونج الدولي للكشف عن الإصابة بالفيروس.

 

وقررت الحكومة إغلاق المدارس حتى نهاية مايو/أيار المقبل على أقل تقدير، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر لم تكشف عنها.

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