شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" توسع نطاق خدمات توصيل الدواء للمنازل لتشمل جميع الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020

أعلنت هيئة الصحة في دبي توسيع نطاق خدمات "دوائي"، المعنية بتوصيل الدواء إلى المنازل لتشمل جميع أنحاء الإمارات.



يأتي هذا في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الصحة في دبي، لتقديم أعلى مستويات الدعم للمجتمع خلال الظرف الاستثنائي الراهن، وتخفيفاً عن أكبر شريحة ممكنة من المرضى المستهدفين.

وقالت الهيئة إن كبار المواطنين وأصحاب الهمم ممن يحملون أي من بطاقات التأمين الصحي "سعادة" أو "عناية" من بين الفئات المتمتعة بالخدمة.

وأطلقت الهيئة مبادرة "دوائي" في منتصف ديسمبر الماضي، وتعد الخدمة الأولى من حيث تكامل خدماتها على مستوى العالم، وهي بمثابة صيدليات متنقلة، ويرافق سيارة توصيل الدواء صيدلي متخصص لتقديم الاستشارات والنصائح المتعلقة بالدواء.

وجاء توسيع نطاق الخدمة لتشمل ربوع الإمارات، من خلال التعاون مع شركة "طلبات" المتخصصة في مجال التوصيل، التي أبدت رغبتها في تسخير إمكانياتها وتجهيزاتها من سيارات ودراجات نارية، لتوصيل الدواء للمرضى بالمجان، مساهمة منها في هذه الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتداعياته العالمية.

وأعرب الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، عن تقديره للفتة الطيبة التي أبدتها شركة "طلبات"، التي تعكس مدى حرص كل فئات المجتمع، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، على مضافرة الجهود من أجل تعزيز قدرة الجميع على مواجهة الأزمة المؤقتة التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع.

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وأكد أن هذا النموذج من التعاون البناء يظهر مدى التلاحم الذي يتمتع به المجتمع في الإمارات والتصدي لهذا التحدي العابر بكل قوة.

وأوضح أن خدمة توصيل الدواء إلى المنازل "دوائي" متواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لكل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.

وأضاف أن الخدمة بدأت على مستوى دبي، وأنه على أثر التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي تحول منذ فترة إلى جائحة عالمية، فقد اعتمدت الهيئة توسيع نطاق الخدمة، وذلك بالتعاون مع شركة "طلبات"، وسيكون التوصيل بالمجان، ووفق قوائم ستصدر عن الهيئة بشكل يومي.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على رفع مستوى خدماتها بشكل مستمر، ومن بين ذلك الخدمات الدوائية، وهي لا تدخر وسعاً في الوصول إلى المرضى حفاظاً على سلامتهم وصحتهم في كل الأوقات، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية.

بدوره، قال محمد يلدرم المدير العام لـ"طلبات" في الإمارات، إن هذه المبادرة تأتي كخطوة مهمة تمكّن شركة "طلبات" من تأدية دورها في المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

ووجه الشكر لهيئة الصحة في دبي على هذه الفرصة لتوسيع نطاق خدمات توصيل الدواء في جميع أنحاء الإمارات، والمساعدة في توصيل الأدوية المهمة للمرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن، الذين يعدّ من غير الآمن للعديد منهم مغادرة منازلهم.

وأضاف: "أولويتنا القصوى في (طلبات) هي ضمان سلامة وصحة جميع الأفراد في الإمارات وفي المنطقة ككل، ومن دواعي سرورنا أن نتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية لنبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرارية هذا العمل النبيل".