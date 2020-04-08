وزير الداخلية للمنتسبين: ساقف معكم حتى آخر يوم من مهام عملي

تعهد وزير الداخلية ياسين الياسري لمنتسبي وزارته بتأمين حقوقهم حتى آخر يوم من مهام عمله في الوزارة.
وقال الياسري في تغريدة له عبر موقعه الرسمي في تويتر، "ساقف معكم وسأواصل العمل لتأمين حقوقكم حتى آخر يوم من مهام عملي".
واضاف الياسري، "أنكم فعلاً الرجال الغيارى والعيون الساهرة على حماية الوطن ومساعدة المواطن".
وفي ذات الوقت، شدد الوزير بالقول، "لن اسمح بأي تجاوز على أبناء الشعب، فواجبنا خدمتهم".
ونشر الوزير مع تغريدة لمنتسب في الداخلية وهو يغطي راس امراة كبيرة بالسن من المطر.
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