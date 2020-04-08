بالصور .. استمرار ادامة شارع مطار بغداد الدولي

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرار ادامة شارع مطار بغداد الدولي. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات امانة بغداد تواصل اعمالها في إدامة المزروعات وصيانة النافورات وشبكات الإنارة والتزيين والسقي في شارع مطار بغداد الدولي". Advertisements

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