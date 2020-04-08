وفاة المغني الأمريكي جون براين بعد إصابته بكورونا

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جون براين، المغني الأمريكي الحائز جائزة غرامي توفي أمس الثلاثاء عن عمر 73 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة غرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة، عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز). وفاز بغرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.
وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998. وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.
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