نقيب الاطباء: كورونا باق وقد يعود في الخريف القادم

وقال الشمري في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن "اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة، وﻣﻦ الممكن أن تعود اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﱠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮر اﻟﻨﺎس"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أنﱠ "اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻄﻠﺖ واﻷﻣﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺿﻴﺮ أن يكون الحظر ﺟﺰﺋﻴﴼ واﻟﺪواﺋﺮ ﺗﺨﻮل ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ".

وأﺿﺎف "ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻣﻞ انه مع ارتفاع اﻟﺤﺮارة واﻹﺟﺮاءات المتخذة ﻳﺨﻒ اﻟﻮﺑﺎء، وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎدم"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أنﱠ "اﻟﺤﺮارة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﻴﺮوس وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد".

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وتابع "ان "ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، وﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻟﻘﺎح ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻷوﺿﺎع ذاﺗﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪﱠ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺑﺤﻖ المجتمع واﺗﺨﺎذ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ".

واعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.