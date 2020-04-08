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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في مصر خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
يسود مصر اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.
لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية
وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.
مائل للحرارة علي جنوب الصعيد
وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح نشطة.
وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما شرم الشيخ الصغري 20 والعظمي 27، والغردقة الصغري 18 والعظمي 31.
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