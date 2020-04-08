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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأربعاء

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

 

الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

 

وقال إن الموج يكون في الخليج العربي خفيفا الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:53 ..والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 المد الثاني عند الساعة 22:00 ..والجزر الاول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:24 .

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 38 19 80 30

 

دبي 36 18 75 20

 

الشارقة 35 17 80 25

 

عجمان 34 17 70 20

 

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أم القيوين 33 18 70 20

 

رأس الخيمة 34 19 75 25

 

الفجيرة 35 20 65 15

 

العين 38 19 65 15

 

ليوا 40 20 60 15

 

الرويس 37 18 75 20

 

السلع 39 20 65 20

 

دلما 37 18 80 30

 

طنب الكبرى 34 17 80 35

 

طنب الصغرى 34 17 80 35

 

أبو موسى 33 20 80 35 .

 

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