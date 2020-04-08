صحيفة: تأتي الإمارات كنموذج للدول الكبرى في الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، فكتبت تحت عنوان " الإمارات نموذج في الإنسانية" في الوقت الذي تتخبط فيه الدول الكبرى والعظمى في مواجهة وباء فيروس كورونا، ولا تجد حيلة ولا قوة لمقاومته وإيقافه، ولا تجد إرادة ولا رغبة في مساعدة الدول الأخرى من حلفائها وأصدقائها ومن الدول الصغيرة والفقيرة بعد أن شغلها حالها الداخلي تماما، يبزغ في سماء العالم نموذج جديد من الدول العظمى في الإنسانية، إنه دولة الإمارات العربية المتحدة التي أثبتت مدى كفاءتها وجاهزيتها لاحتواء الأزمة، وإعداد العدة والإجراءات لمواجهتها على أرضها منذ بدايتها".



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، كما أثبتت الإمارات مدى عظمتها في الإنسانية في تقديم يد العون للدول الأخرى المحتاجة للمساعدة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حديثه مع قادة الدول، حيث قال سموه: « دولة الإمارات كانت وستظل داعمة لكل ما يحقق التضامن الدولي في مجابهة هذا الخطر خلال مرحلة مفصلية من تاريخ العالم».

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وأضافت الصحيفة " ها هي دولة الإمارات ترسل أول من أمس طائرة مساعدات طبية لإيطاليا، التي تعاني من شدة تفشي الوباء، كما أرسلت منذ يومين طائرة تحمل 11 طنا من المساعدات والإمدادات الطبية إلى باكستان " .

وأشارت إلى أن الإمارات تؤكد على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي، وترسيخ مبادئ التضامن الإنساني، الأمر الذي نالت عنه الإمارات إشادات دولية عدة، على رأسها إشادة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة الوباء عالميا.

واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول " تأتي الإمارات كنموذج للدول الكبرى في الإنسانية، القادرة على التعامل مع الأزمة على أعلى مستوى من الكفاءة، والساعية بجد وفاعلية لمساعدة الدول والشعوب الأخرى في هذه المحنة القاسية على الجميع