الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تبادل الخبرات لاحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ثمّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، امس التعاون والتنسيق والدعم المستمر بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع كانج كيونج واه وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، بحثا خلاله مستجدات أزمة كورونا، وتأثيراته على مختلف دول العالم.

وتناول الجانبان سبل تعامل الإمارات وكوريا الجنوبية مع هذا التحدي وأهمية "التنسيق المشترك وتبادل الخبرات" من أجل احتواء الفيروس وتجاوز تأثيراته.

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وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية في مواجهة الفيروس، والتي أسهمت في تراجع معدلات الإصابة، مشيرا إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء كورونا.

وأشاد بالتعاون القائم بين البلدين والذي يأتي تجسيدا لما يجمعهما من شراكة استراتيجية، مثمّنا الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية للإمارات لمواجهة كورونا.

كما تناول الاتصال، العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وكوريا الجنوبية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.