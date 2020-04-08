شكرا لقرائتكم خبير البيت الأبيض: المدارس قد تفتح أبوابها في الخريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطوي التلاميذ قرابة الشهر في البيوت مع إغلاق معظم المدارس حول العالم، لا سيما البلدان التي طالها فيروس كورونا المستجد.

ويعلق ملايين الأهالي الآمال على استئناف العام الدراسي قريباً، على عكس ما يتوقعه الخبراء، الذين يرجحون إكمال العام الحالي عبر التعليم عن بعد أو في المنازل.

وفي هذا السياق، رجح أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن تكون البلاد في وضع جيد في الخريف المقبل من أجل استئناف الدراسة.

علماً أن الخبير الأميركي كان تحدث سابقاً عن موجة ثانية مقبلة للفيروس في الخريف.

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توقع بالتحسن!

وقال كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية مساء الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، إنه يعتقد أن البلاد ستكون في "حالة جيدة" من أجل إعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل. وتابع موضحاً "لا يوجد توقع حاسم أو دقيق، ولكن أعتقد أننا سنكون في حالة جيدة. وأضاف" بحلول الخريف من المحتمل أن يكون قد مر الوقت الكافي للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها".

كما توقع أن تكون البلاد قد نجحت في حصر الوباء حتى ذلك التاريخ، إلا أنه شدد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمنع عودة ظهور الفيروس بشكل كبير.

إلى ذلك، قال"سيكون الأمر مختلفاً لاحقاً، لأن هذا لن يختفي". وأضاف: "بحلول ذلك الوقت (أي الخريف) يجب أن يكون اختبار الأجسام المضادة الجديدة الذي يمكن أن يحدد ما إذا كان الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وهم محصنون الآن، قد توفر على نطاق واسع، ما قد يساعد في اتخاذ القرارات".

يأتي هذا بالتزامن مع تسجيل الولايات المتحدة أسوأ حصيلة وفيات يومية، حيث توفي خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي ألفي شخص جرّاء كورونا، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور وباء كوفيد-19، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.