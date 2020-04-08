الصحة الإسرائيلية: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية تسجيل 156 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9404. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قد اعلن عن إغلاق كامل من أجل عطلة ​عيد الفصح​ اليهودي المقبلة للسيطرة على تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد، لكنه قدم للمواطنين بعض الأمل بقوله أنه يتوقع رفع القيود واسعة النطاق بعد المهرجان الذي يستمر أسبوعًا. وقيدت إسرائيل بالفعل الحركة بشكل كبير للمساعدة على إبطاء تفشي المرض، ما سمح للناس بمغادرة منازلهم فقط لشراء الطعام أو الأنشطة الأساسية الأخرى.

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