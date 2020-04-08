كبير مسؤولي الصحة العامة في أميركا: كورونا يؤثر بشكل خاص على الأميركيين من أصول أفريقية

ذكر كبير مسؤولي ​الصحة العامة​ في فريق عمل مكافحة ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ أنتوني فوتشي، أن فيروس كورونا يؤثر سلبيا بشكل خاص على مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية، وأرجع ذلك جزئيا إلى اختلاف النط الصحي.

وشدد على أنه "لدينا مشكلة صعبة بشكل خاص وهي تفاقم اختلاف النمط الصحي"، موضحا أن انتشار أمراض مثل أمراض القلب و​السكري​ بين الأميركيين من أصول أفريقية، يأتي بمعدل مرتفع عن الجماعات الأخر، وهذه الظروف الكامنة تُعّقد تفشي فيروس كورونا في هذا المجتمع.

وذكر خبراء أن عدم المساواة الهيكلية من المحتمل أن تكون أيضا جزءا من المشكلة، بما في ذلك ​الفقر​ والحصول على ​التأمين​ الصحي.

ووصف الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ خلال ​مؤتمر صحفي​ هذا الوضع بأنه "تحد هائل"، متعهدت بالعمل على الأمر، دون الكشف عن ​تفاصيل​.

يشار إلى أن عمدة ​شيكاغو​ لوري لايتفود، ذكرت أن نحو 72% من الوفيات في مدينتها تعود لأمريكيين من أصول أفريقية، رغم أنهم يمثلون ثلث سكانها، ووصفت تلك البيانات بأنها "صادمة". وأبلغت مدن أخرى ، بما في ذلك ​واشنطن​ العاصمة، ومناطق في ​لويزيانا​ عن بيانات مماثلة.