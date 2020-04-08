تسجيل وفاة طفل حديث الولادة لأم مصابة بكورونا في أريزونا

توفي طفل حديث ​الولادة​ في ولاية ​لويزيانا​ الأميركية بعد دخول أمه المصابة ب​فيروس كورونا​ في المخاض المبكر، بسبب مضاعفات نتجت عن الإصابة.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة إيست باتون، ويليام كلارك في ​مؤتمر صحفي​ إن الأم أدخلت المستشفى الأسبوع الماضي بعد معاناتها من مشكلات في ​التنفس​، وتعين وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحا أن الأم المصابة بالفيروس كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، ما تسبب بدخولها مخاضا مبكرا، وقد توفي الطفل الذي ولد قبل الأوان، يوم الأحد.

ولفت إلى أن المسؤولين الطبيين في الولاية يعتبرون الوفاة متعلقة بالإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها فى الولاية التى تضررت بشدة من الفيروس، حيث بلغت الإصابات فيها 14867 حالة، من بينها 512 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.

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وفيما لم يدل الطبيب بمعلومات عن حالة الأم الصحية، أكد إنها لا تزال على قيد ​الحياة​، داعيا إلى أن "تكون هذه الحالة المحزنة سببا يقنع الناس بضرورة اتباع الإجراءات الطبية وأوامر التباعد الاجتماعي المعمول بها في الولاية".

وسجلت ​الولايات المتحدة​، الثلاثاء، أعلى حصيلة ​وفيات​ بفيروس كورونا خلال يوم واحد، بعد تأكيد وفاة 1800 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذه هي أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد تسجل في ​العالم​.

وحتى الآن أصيب نحو 398,185 ألف شخص في الولايات المتحدة بالوباء، فيما توفي أكثر من 12800 شخص.