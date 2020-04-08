"هارولد" يصل إلى فيجي بعدما خلف دمارا واسعا بجزر سليمان بالمحيط الهادئ

وصل الإعصار المدمّر "هارولد" إلى فيجي بجنوب المحيط الهادئ، بعدما ألحق دمارا واسعا في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو.
وافادت هيئة الارصاد الجوية أنه "وعلى الرغم من أنّ شدّة الإعصار تراجعت من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، إلى الفئة الرابعة، لدى مروره قبالة الساحل الجنوبي لفيتي ليفو، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل فيجي، إلا أن الرياح المصاحبة له كانت عاتية للغاية، إذ وصلت سرعتها إلى 240 كلم في ساعة".
وحذرت الهيئة من أن الإعصار الاستوائي يسلك مسارا أقرب بكثير إلى الجزيرة مما كان متوقعا سابقا، الأمر الذي يجعله "خطرا جدا"، مناشدة "السكان، القاطنين في مساكن غير آمنة، اللجوء إلى الكنائس والمدارس وسائر المباني الصلبة".
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