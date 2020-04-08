أب يناشد السلطات السعودية تأجيل حكم الاعدام بابنه لما بعد انتهاء كورونا

ناشد حمود بن عبد الله الغامدي، والد المحكوم بالقصاص في السعودية، عبد المحسن حمود الغامدي، تأجيل تنفيذ حكم القتل المقرر اليوم إلى ما بعد أزمة كورونا، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه.
ولفت الأب الغامدي في تصريح له الى ان "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".
وناشد الأب ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند المسؤولين للعفو عن ابنه.
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