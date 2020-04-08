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أب يناشد السلطات السعودية تأجيل حكم الاعدام بابنه لما بعد انتهاء كورونا

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ناشد حمود بن عبد الله الغامدي، والد المحكوم بالقصاص في ​​، عبد المحسن حمود الغامدي، تأجيل تنفيذ حكم القتل المقرر اليوم إلى ما بعد أزمة ​​، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه.

ولفت الأب الغامدي في تصريح له الى ان "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

وناشد الأب ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند المسؤولين للعفو عن ابنه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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