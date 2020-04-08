أصدرت ​محكمة​ في ​الإكوادور​ حكما غيابيا ب​السجن​ لمدة 8 سنوات على الرئيس السابق، رافاييل ​كوريا​، المقيم في ​بلجيكا​، بعدما أدانته بجرائم فساد مالي خلال رئاسته للبلاد بين 2007 و2017. ولفتت ​النيابة العامة​ إلى ان المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متهما آخر، بينهم نائبه السابق، خورخي غلاس، ومساعدون سابقون له، العقوبة نفسها، وهي السجن لمدة ثماني سنوات. ودانت المحكمة الرئيس السابق وعددا من مساعديه السابقين بإقامة شبكة لتلقّي الرشى من شركات مقابل حصولها على عقود حكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم بسجن الرئيس السابق للاكوادور رافاييل كوريا بتهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.