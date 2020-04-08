إسرائيل تسترضي اليهود المتدينين بالمساعدات

وزع ​الجيش الإسرائيلي​ مواد تموينية على تجمعات المتدينين ​اليهود​ "الحريديم" قبيل تطبيق فرض ​حظر التجول​ بمناسبة ​عيد الفصح​ اليهودي، للحد من تفشي ​فيروس كورونا​.

وفي ظل استعدادات الجيش لإغلاق الشوارع ومنع التجول المعتزم فرضه قبيل حلول عيد الفصح اليهودي، وزعت ​شاحنات​ تابعة للجيش معونات غذائية تحتوي على خضروات وحليب وبيض ودقيق على متدينين يهود في بلدة "بني براك".

وأشارت معطيات صادرة عن ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية إلى أن تجمعات المتدينين اليهود "الحريديم"، وخاصة في ​القدس​ و"بني براك" شرق ​تل أبيب​ وسط هي أكثر مناطق تفشي كورونا في البلاد.

ويخشى مسؤولون إسرائيليون من عدم انصياع المتدينين لتعليمات وزارة الصحة، وهو ما سيرفع عدد المصابين والمتوفين بالفيروس في البلاد، الذي وصل إلى 9006 إصابات، و60 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، تفاصيل حظر التجول في كلمة إلى الجمهور الإسرائيلي من منزله، لافتا فيها الى اننا "نفرض إغلاقا عاما على كافة أنحاء الدولة اعتبارًا من عصر الثلاثاء حتى صباح الجمعة".