أعربت وسائل إعلام فرنسية عن إعجابها بالقدرة الفائقة على المناورة للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، وأطلقت على الطائرة اسم "لؤلؤة الطيران الروسي.
تم لفت انتباه الخبراء إلى فيديوهات وزارة الدفاع الروسية، حيث تقوم مقاتلة "سو-57" بمناورات بهلوانية معقدة "البرميل" وارتفاعها بشكل عمودي إلى السماء.
وأشارت مجلة "كابيتال" إلى أنه "تم جمع ربع "سو-57" من مواد مركبة، وأنها تتمتع بقدرة مناورة استثنائية أثناء الطيران."
هذا وتعتبر سو-57 مقاتلة روسية من الجيل الخامس، حلقت لأول مرة في السماء عام 2010. وبحسب المطورين، فإن قدرتها على المناورة العالية والوصول إلى سرعة أسرع من الصوت، وكذلك كونها مجمعا حديثا من إلكترونيات الطيران وقدرتها على التخفي، توفر تفوق "سو-57" على منافساتها.
ويبلغ طول المقاتلة "سو -57" 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 متر، كما تعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها أداء مهام متميزة في حروب المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة فرنسية تعرب عن اعجابها بـ"سو-57" وتطلق عليها اسم لؤلؤة الطيران الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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