عبود: نحن أمام مهلة حتى منتصف أيار للتعويض عن اقفال المدارس

رجح نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، عدم انهاء ​العام الدراسي​ لأن المدة الزمية يمكن تعويضها، ونحن أمام مهلة حتى منتصف أيار للتعويض عن اقفال المدارس عبر الاشهر الأولى من الصيف". ورأى في حديث إذاعي ان "التعلم عن بعد لم يثبت جدواه لأن ليس كل طلاب ​لبنان​ يستطيعون الاستفادة من هذه الطريقة، وبالتالي لا يمكن الاتكال على التعلم عن بعد كتجربة". من جهة أخرى، أعلن ان "أغلبية المدارس الخاصة اقتطعت من رواتب المعلمين"، داعيا إلى اتخاذ تدابير حماية للأساتذة".

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