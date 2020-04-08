عبدالله: مقولة الخصخصة لقطاعات الدولة الرعائية سقطت

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في مواجهة الأوبئة، ​المستشفى الحكومي​ خط الدفاع الأول، في نقل الوافدين من الخارج، ​باصات النقل​ العام، في المهمة اللوجستية، الشركة الوطنية للطيران، وفي توزيع الغذاء والمساعدات الدور الأساسي للجيش، بالنتيجة، سقطت مقولة ​الخصخصة​ لقطاعات ​الدولة​ الرعائية، وعالميا سقط الأقتصاد الحر المتوحش".

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