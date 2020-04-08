مشرفية: نطلق اليوم برنامج التكافل الاجتماعي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ ​رمزي مشرفية​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "اليوم ​الساعة​ 1 نطلق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات ​فيروس كورونا​ لمساعدة العائلات الاكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي، في ​مؤتمر​ صحافي نعقده مباشرة من ​وزارة الشؤون الاجتماعية​". إضغط للمزيد

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