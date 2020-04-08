اعتبر رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر التواصل الاجتماعي ان "شهادة المتحدث باسم ​الاتحاد الاوروبي​ ان ​لبنان​ هو ​الدولة​ العربية الوحيدة على قائمة ​العالم​ بعدد الكفآت والموارد البشرية التي يمكن الاستعانه بها في الكوارث الصحية هو دليل على قيامة مستقبل واعد ومشرق، وان الطبقة السياسية الفاسدة هي التي كبلته واضعفت دوره وافقرته بسبب الجشع والانانية او لانخراطها في مؤامرة خدمة لاعداء لبنان. كفى تسلط وتشريد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: لبنان قوة عالمية بالكفآت والادمغة لكن الفاسدون اضعفوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.