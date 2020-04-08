عز الدين: لاقرار التشريعات التي تجرم المعنفين

لفتت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كما في كل الازمات تدفع النساء الثمن الاكبر. فبالتوازي مع جائحة ​الكورونا​ نشهد جائحة أخطرهي "جائحة الظل" المتمثلة بازدياد مستويات ​العنف​ المنزلي ضد النساء. ورأت انه "لا حل الا باقرار التشريعات التي تجرم المعنفين والعمل على ثقافة مجتمعية تردع هذه الممارسات المشينة".

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