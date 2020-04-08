الجيش أعاد فتح ساحة النور في طرابلس وأزال الخيم الموجودة في الساحة

نفذ عناصر الجيش إجراءات ميدانية منتصف الليلة الماضية، لإعادة فتح ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، حيث عملت وحداته على تطويق مداخل ومخارج الساحة كافة، ورفع العوائق الاسمنتية وفتح الطرق المؤدية إلى المكان، وإزالة الخيم الموجودة في محيط الساحة وداخلها وفي وسطيات الطرق المتفرعة منها. وخلال عملها قطعت وحدات الجيش الطرق المؤدية إلى الساحة، وطلبت من المواطنين عدم الاقتراب.
وكانت ساحة النور في طرابلس تشهد يوميا احتجاجات واسعة مع انطلاق تحركات 17 تشرين التي عمت كافة المناطق اللبنانية مطالبة باستقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري وتشكيل حكومة مستقلة.
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