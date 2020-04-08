لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "سيدر كان مشروطا برزمة إصلاحات لم ينفذ أي منها. إصلاح ​قطاع الكهرباء​ (بناء معامل، تعيين هيئة ناظمة...) إصلاح ​الجمارك​، ​مكافحة الفساد​، إصلاح ​القطاع العام​ وتعزيز المساءلة في الإدارة المالية، خطة ​نفايات​ مستدامة، تحديث قواعد استدراج عروض الخ.." إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: سيدر كان مشروطا برزمة إصلاحات لم ينفذ أي منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.